Les real housewives de Beverly Hills S7 E12 - Toutes aux fourneaux

Lisa V. achète un appartement à son fils Max et se fait une joie de le décorer. Kyle fait du shopping avec Kim et aborde les propos déplacés de Lisa R. Au même moment, cette dernière voit Eden afin de mettre les choses au clair sur ce qui a été dit ou non. Lisa R. est investie depuis longtemps auprès d'un programme alimentaire et s'apprête à recevoir une récompense. Les filles se rassemblent autour d'elle afin de préparer des repas...