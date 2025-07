Les real housewives de Beverly Hills S7 E15 - La mission de Lisa

Les real housewives se rendent à Hong Kong pour soutenir Lisa V. dans son combat contre la torture des chiens. Après 15h de vol, elles arrivent épuisées mais ravies. Le lendemain, Dorit et Eileen accompagnent Lisa V. sur le tournage de son documentaire. Les autres préfèrent jouer les touristes. Le soir venu, les filles partent faire une balade en jonque. Dorit aborde alors sa discussion avec Lisa R. concernant son sachet de pilules et sa possible dépendance. Rapidement, le ton monte entre Dorit et Erika...