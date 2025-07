Les real housewives de Beverly Hills S7 E16 - Règlement de comptes à Hong Kong

À Hong Kong, lors de la promenade en jonque, Dorit et Erika règlent leurs comptes. Puis le ton monte entre, Dorit, Eileen et Lisa R. Malgré son air impassible, Erika finit par craquer. Alors qu'elle rentre à l'hôtel avec Eileen, Lisa R. et Eden, Dorit, Lisa V. et Kyle poursuivent leur soirée. Le lendemain, les filles vont visiter le plus gros bouddha du monde. Le soir, alors qu'elles dînent toutes ensemble, la situation dégénère totalement. La tension est à son comble...