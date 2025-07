Les real housewives de Beverly Hills S7 E17 - Soirée « diamants et rosé »

À Hong Kong, Lisa R. part en plein dîner, blessée par les propos tenus par Dorit à son égard sur sa possible toxicomanie. Le lendemain, elle part pour Chicago. De leurs côtés, les filles vont faire du shopping puis se rendent dans une association qui sauve les chiens en direction de Yulin. De retour à Beverly Hills, Erika et Eileen scellent leur amitié en jouant ensemble dans « Les Feux de l'Amour ». Lisa V. organise une soirée « diamants et rosé » pour promouvoir le vin de sa fille...