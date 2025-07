Les real housewives de Beverly Hills S7 E18 - Les quatre vérités

Lisa V. organise une soirée « diamants et rosé » pour promouvoir le vin de sa fille et convie toutes les real housewives ainsi que leurs amies : Camille, Kim... Alors que la fête bat son plein, une nouvelle dispute éclate devant tout le monde entre les real. Dorit et Lisa R. se disent leurs quatre vérités, tout comme Dorit et Erika. PK s'en mêle et se fait éconduire. Eden finit par péter un câble et part...