Les real housewives de Beverly Hills S7 E19 - Le bilan (1/3)

Les real housewives se retrouvent pour faire le bilan de cette saison. Erika ouvre le bal. Après avoir annoncé sa participation à « Danse avec les stars », les filles et elle reviennent sur l'affaire de la culotte, son tempérament froid, sa relation avec Dorit et son pétage de plombs à Hong Kong. Les real évoquent ensuite la relation entre Lisa V., Lisa R. et Eileen suite au voyage catastrophique à Dubaï l'an dernier. Puis projecteur sur la nouvelle venue, Dorit, rejointe par son mari PK...