Les real housewives de Beverly Hills S7 E2 - Oh, la belle voiture !

Un semaine après Erika, c'est au tour de Dorit de fêter son 40e anniversaire lors d'une fête surprise organisée par son mari. Une fois de plus, c'est l'occasion pour les filles de se réunir. Alors que Lisa R. tente d'apaiser les tensions et qu'Eileen croit en des excuses, Lisa V. s'entête et fait preuve d'un humour cinglant. Eileen fête le 11 000e épisode des « Feux de l'Amour »...