Les real housewives de Beverly Hills S7 E20 - Le bilan (2/3)

Le bilan de cette saison 7 se poursuit. L'affaire de la culotte fait encore et toujours polémique. Les real housewives abordent les rumeurs qui se sont propagées sur Lisa R. concernant sa possible toxicomanie ainsi que la bombe lâchée par cette dernière lors du dernier dîner à Hong Kong. Kim et Eden rejoignent les filles en plateau afin de parler de leur année et des conflits traversés. Alors que Lisa R. pensait avoir fait la paix avec Kim, celle-ci lâche une bombe...