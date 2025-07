Les real housewives de Beverly Hills S7 E5 - Amnésie passagère

Lire la vidéo

Dorit organise une dîner chez elle et convie Lisa R. Au cours de celui-ci, PK l'interroge concernant sa dispute avec Lisa V. Très vite, Eileen est incluse dans la discussion, et Dorit et PK émettent des avis très tranchés qui dérangent Lisa R., qui en fait part à son amie. Lorsque cette dernière invite Dorit à venir la voir, elle tente de mettre les choses au clair mais celle-ci ne se souvient pas. Pendant qu'Erika et Lisa R. vont faire du sport, Kyle et Lisa V. se rendent chez un chirurgien plastique...