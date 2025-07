Les real housewives de Beverly Hills S7 E6 - Soirée jeux chez Kyle

Camille invite Eileen, Erika et Dorit à déjeuner dans sa nouvelle maison. Alors que Dorit aborde sa discussion de la veille avec Eileen, le ton monte. Lisa R. passe de plus en plus de temps avec Eden. Elles s'entendent très bien. Kyle organise une soirée jeux chez elle et convient ses amies. Kim, Camille et Eden sont aussi de la partie. À la fin de la soirée, Eileen et Lisa R. souhaitent mettre les choses au clair avec Dorit. Le ton monte et Kim s'en mêle...