Les real housewives de Beverly Hills S7 E7 - Ça coûte cher de me ressembler

Avant de partir pour Mykonos avec Kyle donner un concert, Erika tourne son nouveau clip. Après avoir parlé de la sobriété de Kim, Lisa R. et Eden invitent Kyle à déjeuner afin d'en parler. Eden aimerait aider Kim, ayant elle-même connu ce problème. Lisa V., Ken et leur fils Max se rendent chez l'avocat qui s'est occupé de l'adoption de ce dernier car il aimerait connaître l'identité de ses parents biologiques. Dorit propose à Eileen et Lisa R. d'aplanir tous malentendus...