Les real housewives de Beverly Hills S7 E8 - Le coup de l'anxiolytique

Lire la vidéo

À Mykonos, Erika et Kyle s'amusent comme des folles. Erika pousse Kyle à se transformer en bombe sexy pour une petite séance photos improvisée. À Beverly Hills, afin de tourner la page, Eileen et Lisa R. initient Dorit au roller. Lisa V. convie Eden afin de mieux la connaître. Lors d'une soirée entre filles chez Eden, Lisa R. sort un sachet rempli de pilules. Dorit organise une fête d'anniversaire pour les 49 ans de son mari PK. Mario Lopez et Boy George, venu faire un show privé, sont présents...