Les real housewives de Beverly Hills S8 E13 - Il faut qu'on parle

Lire la vidéo

Diffusé le 13/12/2018

Erika et Lisa Rinna retrouvent Eileen Davidson pour boire un verre. Erika prend la pose pour la couverture de son livre. Kyle doit prendre la décision de déménager ou non. Teddi fait des aveux qui pourraient bien détruire la nouvelle amitié entre Lisa Rinna et Dorit. Mais finalement, c'est avec Erika que Teddi se retrouve en conflit.