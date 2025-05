Les real housewives de Beverly Hills S8 E18 - Le défilé

Diffusé le 20/12/2018

C'est le grand jour pour Dorit ! Les filles et PK sont au premier rang pour la soutenir et assister à son défilé. Lisa Rinna s'inquiète du mal-être de Delilah à New York. Kyle exprime ses sentiments vis-à-vis de Dorit mais cela provoque une dispute avec Erika. Lisa V est forcée de dire la vérité à Dorit.