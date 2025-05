Les real housewives de Beverly Hills S8 E19 - Le bilan (1/3)

Diffusé le 21/12/2018

Erika discute de la réaction du public après la publication de son livre et fait des révélations surprenantes. Lisa Rinna explique la raison de son changement de comportement. L'émotion se fait sentir quand Lisa V, Kyle et Dorit reviennent sur leur amitié et sur leurs nombreuses disputes.