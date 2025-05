Les real housewives de Beverly Hills S8 E2 - Diva Las Vegas

Lire la vidéo

Diffusé le 03/12/2018

C'est l'heure du règlement de compte entre Lisa Rinna et les filles ! Kyle et Dorit veulent crever l'abcès avec elle et une confrontation éclate au sommet du High Roller. Les filles vont-elles réussir à se réconcilier avant la fin du séjour ? Le travail de Teddi intrigue les filles et suscite des questions dans le groupe.