Les real housewives de Beverly Hills S8 E21 - Le bilan (3/3)

Lire la vidéo

Diffusé le 21/12/2018

Les retrouvailles touchent à sa fin et Andy cherche à comprendre les motivations de la trahison de Lisa V. Les filles reviennent sur leur voyage à Berlin et les raisons pour que Lisa V en veuille à Kyle au sujet de sa grand-mère. Kyle est émue en évoquant le manque de soutien de ses sœurs. Teddi et Erika ne parviennent pas à conclure l'histoire autour de « l'amnésie partielle ».