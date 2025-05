Les real housewives de Beverly Hills S8 E4 - Bons baisers de Tokyo

Diffusé le 04/12/2018

Lisa Rinna et Erika s'envolent pour Tokyo afin de soutenir la carrière d'Amelia et Delilah. Lisa V organise une séance photo pour un magazine et demande à Dorit de poser pour elle. La séance ne va pas se passer comme prévu… Une coupure de courant plonge la soirée d'anniversaire de Kyle dans le noir. Les choses ne vont pas s'arranger quand une des invitées va ruiner la fête.