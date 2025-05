Les real housewives de Beverly Hills S8 E8 - Confidences à la plage

Diffusé le 06/12/2018

Lisa Rinna retourne à ses racines et au rôle de Billie dans Days of Our Lives. Lisa V reçoit des nouvelles de la poursuite, mais Kyle et Dorit ne réagissent pas comme elle le souhaite, transformant la soirée en règlement de comptes. Teddi est inquiète d'accueillir les filles dans sa maison de vacances. Ses angoisses se concrétisent quand Kyle et Lisa V abordent les récentes disputes devant tout le monde.