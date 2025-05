Les real housewives de Beverly Hills S8 E9 - J'adore New York !

Diffusé le 07/12/2018

Le séjour dans la maison de vacances de Teddi s'achève brusquement, et de façon désastreuse, lorsque Dorit révèle à Erika ce qui a été dit sur elle après son départ imprévu. Les filles se rendent à New York pour la Fashion Week. Lisa Rinna aide sa fille, Delilah, à s'installer à New York. Des informations confidentielles sur Lisa V sont révélées publiquement. Comment va-t-elle réagir en l'apprenant ?