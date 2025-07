Les real housewives de Beverly Hills S1 E12 - Tournant

Lisa, voyant l'amitié de Kyle et Taylor se renforcer, se sent un peu sur la touche. Kim, dont les enfants ont grandi, voudrait reprendre la comédie. Camille organise une soirée pour ses amies à Los Angeles, mais évite de leur dire que Kelsey souhaite divorcer. Elle préfère se rendre à New York et le rejoindre aux Tony Awards...