Les real housewives de Dubaï S2 E11 - Du calme !

Lire la vidéo

Elles sont riches, influentes, et vivent dans l’une des villes les plus luxueuses du monde… Bienvenue chez les Real Housewives de Dubaï ! Entre amitiés tumultueuses, événements fastueux et drames personnels, niveau aventures, pour elles, c’est loin d’être le désert, bien au contraire…