Les real housewives de New York S15 E10

Lire la vidéo

Bienvenue à New York, chez les femmes au foyer les plus extravagantes de la côte Est, où tout n’est que luxe, calme et volupté… Ou presque ! Car dans la ville qui ne dort jamais, les scandales vont bon train, les disputes se multiplient et les amitiés se font et se défont à un rythme infernal. Mais elles ont beau faire partie de l’élite new-yorkaise, les Real Housewives ont aussi leur lot de joies et de peines. Seraient-elles finalement des femmes presque comme les autres ?