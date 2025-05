Les real housewives de Salt Lake City S2 E12 - Une maison divisée

Ah, Salt Lake City... ses montagnes enneigées, son festival de cinéma, mais surtout : ses Real Housewives ! Entre vie de famille, rivalités et soirées mondaines, le quotidien de Lisa, Mary, Heather, Jen et les autres est loin d'être de tout repos. Car chez les femmes au foyer les plus stylées de l'Utah, ce ne sont pas les rebondissements qui manquent !