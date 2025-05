Les reines de la route S4 E1

Diffusé le 29/02/2024

Avant le départ, Amélie vérifie qu'il n'y a aucun trou dans son container par mesure de sécurité. Elle doit charger 1 680 bouteilles de gaz réfrigérant en conteneur, une matière inflammable et dangereuse. Dès son départ, sur la route, elle est déjà agacée par d'autres conducteurs. Lexie a pour nouvel objectif de conduire un camion de course. C'est une première pour elle, et elle se lance au côté de Jennifer, championne de France. Lexie est encouragée par sa patronne, Janina. Elle souhaite devenir la première suissesse pilote de course de camions. Estelle doit charger 3,7 tonnes d'armatures en acier en remorque plateau. Elle traverse un pont qui devient interdit aux 3,5 tonnes lorsqu'il y a du vent, car le camion peut vite être ballotté. Elle se retrouve coincée entre deux ronds-points derrière un véhicule en panne. Béatrice doit transporter en remorque à fond mouvant 26,5 tonnes de ferraille. Elle se rend d'abord à Carros pour récupérer des marchandises chez son premier client et est aidée par son ami Picouic. En direction de l'Oise, elle est confrontée à un ralentissement du trafic à cause d'un incendie de camion.