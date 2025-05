Les reines de la route S5 E1

Diffusé le 06/02/2025

Joanne roule en camion frigorifique sur l'île de la Réunion et doit transporter yaourts et viande, affrontant routes difficiles, embouteillages et contraintes strictes de chaîne du froid pour livrer ses clients à temps. Rasha roule en camion bâché et traverse l'Italie avec 19 palettes de vernis inflammable, jonglant avec des défis logistiques, des comportements dangereux sur la route et des contraintes personnelles dans un milieu qu’elle découvre. Frédérique manœuvre un porte-char transportant une grue de 40 tonnes sur 367 km, tout en gérant sa vie de maman solo. Malgré les contraintes des convois et la crise des chantiers, elle reste déterminée, même lorsque le parking n’est pas adapté. Sandrine, spécialisée dans le transport de liquides alimentaires, parcourt 1 314 km avec une citerne de lait, en veillant à l’hygiène stricte. Le contrôle validé, elle supervise son chargement avec rigueur et explique les règles de sécurité. Lexie traverse 1 306 km jusqu’à Majorque avec 7 tonnes de fleurs, malgré son appréhension de la route de nuit. Sous un orage, elle maintient sa vigilance pour éviter tout dommage à la marchandise.