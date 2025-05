Les reines de la route S4 E2

Diffusé le 29/02/2024

Dans les Hauts-de-France, les deux sœurs Anaïs et Myriam, dont l'entreprise est spécialisée dans la livraison de marchandises vers la Suède, débutent une nouvelle mission ensemble, en se suivant dans leurs camions respectifs : transporter, à deux, 33 tonnes d'acier et de ferraille jusqu'en Suède. Marine doit effectuer un double trajet en convoi exceptionnel : en motor-home puis en double remorque. Ses beaux-parents, Stéphane et Dwan, encadrent le convoi par sécurité, mais elle les perd de vue et commence à stresser. En Belgique, Leila va charger et transporter 57 tonnes de bois en grumier. Arrivée sur son premier lieu de chargement, elle met environ 1h à charger ses grumes de 20 mètres et doit effectuer des manœuvres périlleuses après le chargement, ce qui la ralentit. Béatrice a déjà parcouru 360 km. Elle se retrouve coincée dans les embouteillages. Elle finit par s'arrêter sur une aire d'autoroute pour la nuit, mais se réveille paniquée le lendemain…