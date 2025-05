Les reines de la route S5 E2

Diffusé le 06/02/2025

Manuela sillonne la Corse et l’Italie avec sa remorque bâchée, accompagnée de Luna, sa chienne. Avec son fort caractère, elle s’est imposée dans un milieu machiste, malgré les embouteillages et les retards. Manon, l’une des rares femmes à conduire un malaxeur-pompe en France, livre 4 m³ de béton pour couler une piscine. Toujours ponctuelle, elle maîtrise son métier exigeant et anticipe chaque obstacle sur le chantier. Angélique transporte fruits, légumes et matériel électrique sur 1 846 km jusqu’en République Tchèque. Fière de concilier féminité et métier de routière, elle garde son sang-froid malgré les bouchons et les incivilités. Rasha livre de l’acier et diverses palettes, mais son retard et ses difficultés au débâchage la stressent. Elle reçoit de l’aide pour sangler sa cargaison, mais sous-estime le temps de chargement et arrive tardivement à Milan. Sandrine transporte plus de 22 000 litres de lait, surveillant attentivement le ballant de sa citerne. Irritée par les imprudences des autres conducteurs, elle reste concentrée pour anticiper chaque situation.