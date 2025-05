Les reines de la route S2 E3

Diffusé le 13/01/2022

Lexie traverse le plus long et dangereux tunnel de Suisse avant d’arriver chez son client. Marion prend le ferry direction Ajaccio pour livrer sa marchandise : un voyage de plus de 1 700 km à couper le souffle. Chrystelle poursuit sa mission produits frais en activant la procédure d’urgence : chaque minute est comptée. Audrey démarre une mission dépannage de 24h non-stop : elle déambule dans les rues de Narbonne pour aider les automobilistes en difficulté. Leila va parcourir près de 300 km en 2 jours pour livrer de longues planches de bois à Liège.