Les reines de la route S3 E3

Diffusé le 12/01/2023

Béatrice continue sa mission "déchets industriels" et part en direction de Monaco. Cette ville est un défi parce que la livraison est souterraine, elle doit donc passer par des tunnels étroits que beaucoup de routiers redoutent. Nathalie débute un périple dans l’ouest de la France qui nécessite un usage de son « jouet » favori : sa grue de chargement. L’objet de ce voyage : des modules sanitaires pour chantier. Après un arrêt dans un relais routier, Rasha repart sur les route de Dordogne où elle manque de tuer un « bambi ». Après avoir chargé du bois, Leïla se dirige vers la scierie la plus importante de Belgique. Le déchargement est impressionnant car le camion bouge beaucoup. Clothilde est en retard pour sa livraison à cause d'un bouchon d'autoroute. Ceci lui vaut de petites déconvenues avec les clients successifs.