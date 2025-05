Les reines de la route S2 E4

Lire la vidéo

Diffusé le 13/01/2022

Romane continue son chemin sur les routes du Sud ; il lui reste 3 voitures à livrer chez des clients pas toujours accueillants. Émilie arrive au point de livraison en Italie du Sud après de longues et difficiles heures de route. Marion parvient à sortir des rues étroites corses et livre son client à temps, avant de reprendre rendre le ferry. Alors que Leila poursuit sa livraison de bois chez ses différents clients, un appel inattendu va perturber sa soirée. Malgré un déchargement compliqué, Clotilde livre sa machine agricole et entame une mission express de livraison de palettes.