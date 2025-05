Les reines de la route S3 E6

Lire la vidéo

Diffusé le 26/01/2023

Sarra se prépare pour une nouvelle mission vers le centre de la France. Elle va livrer de la boue, de l’argile et du gravier et doit donc passer par une station d’épuration pour charger sa marchandise. Romane repart pour une mission qui va lui faire traverser la France avec son porte-voiture. Passage par Paris oblige, elle se retrouve coincée dans les embouteillages. Rasha embarque pour sa toute première mission à l’étranger en direction de Barcelone. Un défi pour cette mère de famille qui déteste être éloignée de ses fils. Lexie et Janina continuent leur mission sur les routes allemandes et néerlandaises. Arrivées chez leur client à Amsterdam, Lexie stresse et ne parvient pas à manœuvrer. Leïla a pris beaucoup de retard dans sa mission grumier à cause de son problème mécanique mais ne panique pas et se rend chez son client qui l’aide à décharger le bois qu’elle transportait.