Les reines de la route S3 E9

Lire la vidéo

Diffusé le 16/02/2023

Lexie reprend le volant pour une mission de dernière minute, histoire de ne pas rentrer à vide depuis Amsterdam. Chez son premier client, elle charge donc des oranges et des citrons. L’occasion pour elle et Janina de faire un bilan. Nathalie continue la création de la base de vie sur le chantier ; une mission épuisante, notamment à cause des ordres qu'elle a reçus toute la journée. Une nouvelle mission commence pour Émilie mais la livraison n'est qu'un prétexte pour aller au 24h du Mans, où elle risque d’arriver très tard au point de ralliement à cause de embouteillages. Sarra poursuit sa mission « boue, argile et graviers » et livre 24 tonnes de chargement dans une exploitation agricole où elle doit laver sa benne. Béatrice prend du retard dans sa mission au moment du déchargement de piquets de bois. Les difficultés s’accumulent : elle ne trouve pas de station-service pour faire le plein et n’aura donc pas le temps de se rendre jusqu’à Lyon.