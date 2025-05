Les reines de la route S1 E1

Diffusé le 07/01/2021

Sarah traverse la France pour livrer un 30 tonnes d'ardoises en Italie, un pays inconnu pour elle, et doit parcourir 1 182 km. Jennifer parcourt une distance de 779 km pour livrer huit clients en 48h.Chrystelle doit charger des produits frais à Rungis et les livrer dans le sud de la France, un trajet de 1 078 km à effectuer lors du week-end de la Toussaint, très chargé. Lexie livre des conteneurs et en recharge d'autres à travers toute la Suisse. Mais le plus difficile pour elle est de s'adapter aux changements de langues durant son trajet (allemand et italien), alors qu'elle ne parle que français.