Les reines de la route S1 E2

Diffusé le 07/01/2021

Émilie transporte des pièces automobiles chez trois clients différents, en faisant une large boucle entre le centre et l'est de la France, soit 1 580 km à parcourir.Partie de Lille, Maïlys livre des matériaux pour le bâtiment à Marseille et récupère un nouveau chargement, soit un parcours de 1 466 km en trois jours. C'est la première fois que la débutante va aussi loin.Diane s'apprête à changer d'entreprise et se lance de nouveaux défis avec un nouveau type de camion et de nouvelles marchandises à transporter.