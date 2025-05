Les reines de la route S1 E6

Lire la vidéo

Diffusé le 28/01/2021

Diane décharge des fers à béton dans la région de Dijon et y récupère une cargaison d'aluminium cisaillé, afin de les acheminer dans le Loiret, à 485 km. Sarah charge 110 tonnes de cailloux dans une carrière et les livre chez son client, en effectuant trois aller-retours, soit une distance de 425 km. Le brouillard et le verglas compliquent ses trajets.Chrystelle transporte des produits frais en Espagne, à Barcelone, un long trajet de 900 km. C'est la première fois qu'elle passe la frontière en camion mais elle prend du retard et ne peut plus rejoindre l'Espagne avant la nuit.En pleine tempête de vent, Maïlys roule à vitesse réduite. Elle doit livrer 25 tonnes de bidons d'engrais à Toulouse, qu'elle charge dans le Nord, à 929 km de sa destination finale.