Les reines de la route S3 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 05/01/2023

Clothilde se dirige vers le sud et elle a un timing assez tendu. Cette course contre la montre vire au cauchemar lorsqu’elle se trompe de route. Lexie et sa nouvelle patronne Janina embarquent pour une aventure inédite : un chargement dans un aéroport international. Sarra empreinte les routes italiennes pour gagner de temps. Frédérique continue sa mission convoi exceptionnel à travers la Bretagne : elle doit livrer de massives machines de terrassement. Émilie débute une mission inédite : le transport de cuves en béton. Ce chargement exceptionnel requiert une sécurité accrue et une manutention réglée au millimètre.