Les reines de la route S3 E8

Frédérique continue sa mission en convoi exceptionnel avec l'aide d'une voiture pilote. Très sérieuse et appliquée dans sa conduite, elle doit absolument rester calme. Nathalie se prépare pour sa mission durant laquelle elle va devoir faire des allers-retours entre un client et un terrain pour pouvoir construire un village de chantier étape par étape. Sur place, elle effectue des manœuvres très délicates avec le garde-corps puis avec le module. Émilie poursuit sa mission en Allemagne et livre progressivement tous ses clients. Souvent, elle se retrouve obligée à communiquer en allemand, ce qui n’est pas son fort. Romane fait route vers Antibes avec son porte-voiture. De client en client, elle enchaîne les galères de livraison et se retrouve obligée de décharger sur la route. Au port de Marseille, Rasha charge du mobilier de jardin puis part en direction de l'Espagne. Arrivée sur des routes nouvelles, elle perd ses repères et s’inquiète de devoir dormir dans des endroits qu’elle juge non-sécurisés.