Les reines de la route S4 E10

Lire la vidéo

Diffusé le 18/04/2024

Frédérique, qui a encore 176 km à parcourir, doit passer Nantes en convoi exceptionnel avant 7h15. Elle arrive chez son client en temps et en heure, mais la pluie rend son porte-char très glissant. Anaïs et Myriam arrivent au port de Gand et s'aident pour se garer, mais le déchargement prend retard. Lorsque leur mission s'achève, elles rejoignent les autres à Nogaro pour une surprise. Lexie continue d'assister Jennifer. Si elle veut devenir pilote de course un jour, il est essentiel qu'elle s'y connaisse parfaitement en mécanique. Estelle livre son chargement et repart vers la Vendée pour charger des murs de béton qu'elle livrera en Indre-et-Loire. Amélie, Anaïs, Myriam, Clotilde et Sabine se retrouvent au circuit de Nogaro où elles accompagnent cinq pilotes, du plateau sur la piste, en co-passagères et vivent une expérience inoubliable. Elles montent ensuite sur le podium du circuit de Nogaro avec les pilotes. Leïla se rend sur son prochain lieu de chargement pour sa dernière mission : transporter 50m3 de perches en grumier qu'elle doit livrer le jour même dans une exploitation forestière. Marine se rend en périphérie lyonnaise pour assurer son spectacle le soir-même.