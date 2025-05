Les reines de la route S4 E4

Lire la vidéo

Diffusé le 07/03/2024

Sur l'autoroute, Amélie aperçoit des véhicules accidentés et des débris sur la voie. Elle s’arrête ensuite au relais routier pour y passer la nuit. Frédérique doit transporter sur son porte char du matériel de chantier d'environ 15 tonnes et a un timing serré pour ses deux chargements. Anaïs continue d'utiliser ses warnings en remplacement de ses feux stop qui ne fonctionnent plus. Lexie s'entraîne et a encore besoin de progresser mais Jennifer estime qu'elle est apte à prendre le volant seule. Leïla est coincée dans les bouchons alors qu'elle ne peut pas se permettre d'être en retard pour boucler sa journée. Elle arrive chez son client mais est contrainte de dormir sur place car l'entreprise subit une panne d'électricité.