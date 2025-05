Les reines de la route S4 E5

Diffusé le 14/03/2024

Amélie se dirige chez son premier client pour charger son camion de gaz réfrigérant. Elle appelle ensuite son collègue Jérôme pour savoir si elle a le temps de dépasser Lyon avant la fin de sa journée, mais il est très pessimiste. Béatrice attend que son client ait fini de contrôler sa marchandise, ce qui la met en retard. Elle va ensuite laver son camion puis retrouve les membres de l'association des Camionneurs du cœur. Le temps s'acharne contre Clotilde, qui affronte la pluie, puis les bouchons. Son temps de conduite est limité et elle commence à être très juste. Estelle emprunte un axe secondaire pour ne pas perdre trop de temps. Durant sa pause, elle reçoit un message de sa direction l'alertant que des conducteurs sont attaqués en pleine nuit en cette période d'émeutes. Estelle doit donc redoubler de vigilance et trouver une place sécurisée pour la nuit. Les deux sœurs Anaïs et Myriam se dirigent vers la Suède, et passent par la Hollande. Elles en sont à leur troisième pays et il leur reste encore 1 177 km à parcourir.