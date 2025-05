Les reines de la route S4 E6

Diffusé le 21/03/2024

Lors d’un chargement, Frédérique rencontre un problème de dimension avec une machine à coffrage glissant. Elle doit livrer l'ensemble le lendemain matin et peut rentrer chez elle pour passer la soirée avec ses enfants. Jennifer propose à Lexie d'assister à une vraie course de camions. Lexie va convoyer un camion de course en Allemagne pour Jennifer mais doit présenter le camion au contrôle technique avant d'arriver dans le pays. En continuant sa mission, Sabine évoque la difficulté d'élever des enfants en étant routière. Le lendemain, sa journée commence mal puisqu'elle arrive en retard de 15 minutes pour le brief de son chef sur le Tour de France Féminin. Marine doit rouler de Nancy à Metz pour assurer la représentation du show mécanique de sa famille le soir même. Amélie décroche sa remorque pour atteler un nouveau plateau à son tracteur contenant une citerne de produit chimique inflammable. Lorsque la charge se balance, elle adapte sa manière de conduire et redouble de précaution.