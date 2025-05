Les reines de la route S4 E9

Lire la vidéo

Diffusé le 11/04/2024

Sabine affronte le brouillard et des difficultés de circulation au Col du Tourmalet. Elle finit par charger ses 290 barrières pour rejoindre l'étape à Pau. Elle profite ensuite de la fin du Tour de France féminin qui signe sa dernière mission. Clotilde doit assurer sa livraison en Auvergne-Rhône-Alpes avant 14h. Une fois arrivée, elle décharge et se rend à Nogaro pour rejoindre Béatrice au 30e championnat de France de camion de course. Anaïs et Myriam repartent vers le centre de la France pour un chargement de pièces mécaniques automobiles. Arrivées sur la RCEA, réputée pour ses accidents, elles sont prises dans les embouteillages. Amélie n'a plus que 47 km à parcourir ; elle passe par des petits villages et des routes étroites avant d'arriver chez son client et de décharger son camion. Béatrice et Clotilde se retrouvent au championnat de camion de course. Béatrice assister depuis la tour de contrôle et Clotilde depuis les stands. Elles ont ensuite le privilège d'entrer dans la salle de direction de course, dirigée par une femme, avant de participer au défilé de camions dans la ville de Nogaro.