Les reines de la route S5 E10

Manon et Angélique assistent au festival de Magny-Cours, où Manon défile avec beaucoup d’émotion et reçoit un prix spécial. Angélique, émerveillée par son premier festival, rêve déjà d’y participer l’an prochain. Lexie et Rasha profitent du festival d’Interlaken en Suisse, entre créativité, défis et une danse country plus difficile qu’elles ne l’imaginaient. Elles s’amusent et savourent l’ambiance excentrique. Sandrine, après avoir trouvé une place sur une aire de repos, espérait célébrer son anniversaire, mais finit seule à cause de retards accumulés à l’usine. Charlotte dépose les animaux en Normandie après un trajet exigeant, soulagée de pouvoir rouler à vide. Elle laisse ensuite la conduite à son co-pilote Daniel. Béatrice décharge des produits frais mais perd patience dans les embouteillages à Rungis. Elle aspire à évoluer dans son métier et souhaite conduire une citerne. Clotilde voit sa mission perturbée par la pluie, rendant le rechargement et la récolte impossibles. Elle craint que sa cargaison soit compromise.