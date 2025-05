Les reines de la route S5 E3

Diffusé le 13/02/2025

Béatrice, de retour au volant d’un camion frigorifique, doit s’adapter à son nouveau travail et à la circulation en Île-de-France. Stressée par ses manœuvres et déterminée à faire ses preuves, elle reste vigilante malgré quelques erreurs. Charlotte transporte des chevaux entre l’Irlande et la Normandie, combinant ses passions pour la route et les animaux. Malgré des difficultés pour faire monter les juments, elle atteint son objectif et prend le ferry à Dublin. Joanne livre 11 palettes de viande et 8 chariots de yaourts à Saint-Denis, où elle peine à manœuvrer dans un espace réduit. Bloquée dans les embouteillages, elle profite néanmoins des magnifiques paysages de l’île de La Réunion. Clotilde participe à la récolte de l’orge, appréciant le contact avec le monde agricole. Entre poussière et défis de chargement, elle assure avec efficacité la livraison rapide de 57 tonnes d’orge. Rasha traverse l’Italie avec 2 heures de retard, s’énervant face aux imprévus et au péage bloqué. Impressionnée par les paysages, elle appréhende le passage du tunnel du Fréjus, mais avance pour offrir un meilleur confort à ses enfants.