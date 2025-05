Les reines de la route S5 E7

Diffusé le 13/03/2025

Lexie embarque sur le ferry pour Majorque, appréhendant la langue et le stationnement complexe de son client, un country club. Elle découvre que le client attendait une sculpture, non ses 5 tonnes de plantes, un aléa inattendu. Béatrice traverse Paris malgré les incivilités, rejoint son client, et prépare une cargaison contrôlée avec soin pour éviter tout refus. Manon gère 2 m³ de béton à répartir entre trois coffrages. Elle résout vite les aléas du chantier, confirmant sa maîtrise du métier. Rasha livre son client à temps mais perd patience en attendant. Elle repart en Italie, se retrouve dans une situation cocasse avec un fan Instagram et apprécie un selfie avec lui. Charlotte veille sur ses chevaux en inspectant leur état, et fait appel à de l’aide pour les monter dans le camion. Elle prend ensuite un ferry de Douvres à Calais. Manuela affronte des défis sur des routes corses étroites où un véhicule mal garé la bloque. Elle gère ses nerfs et parvient à passer, valorisant l’importance des routiers pour la région.