Les reines de la route S5 E8

Lire la vidéo

Diffusé le 20/03/2025

À Majorque, Lexie fait une longue marche arrière après s’être engagée dans une impasse, avant de livrer dans une jardinerie désorganisée. Aidée de quelques hommes, elle finit par décharger ses plantes, qualifiant ce trajet d’un des pires de sa vie. Sandrine, retardée par des travaux et presque refusée par son client en Belgique, parvient finalement à livrer et planifie son prochain arrêt, toujours à la recherche d’une place pour la nuit. Rasha roule de nuit, éprouvée par les montagnes et les travaux, mais se réjouit de retrouver bientôt ses enfants. Elle finit par rentrer en France, se pose sur une aire et profite d’un moment de détente. Angélique commence sa journée tôt, confrontée aux défis de sa vie de jeune routière, avant de se diriger vers la République Tchèque. Irritée par un retard de bon de chargement, elle s’adapte aux règles locales et prend une pause pour dormir. Frédérique termine sa mission en déchargeant la grue avec Bertrand, avant de rentrer chez elle pour des retrouvailles chaleureuses avec ses enfants. Clotilde, en pleine moisson, charge sa cargaison de blé malgré un tapis bloqué qui retarde ses opérations.