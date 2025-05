Les reines de la route S5 E9

Johanne, bloquée sur une route alternée, livre au supermarché avant de repartir par un trajet périlleux via le tunnel étroit de Cilaos. Elle termine sa mission avec succès sur l’île. Angélique, en route vers la République Tchèque, rate la frontière et perd du temps à cause de travaux et d’un service en pause. Elle arrive finalement chez son client après une longue attente. Manuela, transportant une remorque frigorifique en Corse, fait preuve d’adaptabilité pour manœuvrer et décharger rapidement. Elle rejoint son client à Bravone malgré l’absence de hayon et livre à la main. Rasha se perd en route vers Lyon, accumulant perte d’essence et de patience, mais livre avec 1h de retard. Contente de son image de femme routière, elle rejoint Lexie au festival en Suisse. Lexie participe au festival Trucker & Country en Suisse, savourant ce moment de gloire après avoir livré dans des conditions complexes. Manon, impatiente de participer au Grand-Prix de Magny-Cours, nettoie son camion avant de rejoindre le concours de camions décorés.