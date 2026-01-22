Les reines de la route S6 E4

Marie emprunte des routes enneigées excentrées. Elle charge de nouveaux arbres et prend du retard. Valentine navigue sur des routes étroites fréquentées par des vacanciers. Cindy fait réparer son camion en préservant ses pommes de terre du gel. Elle retrouve son mari avant de dormir dans son véhicule. Un voyant rouge s'allume dans le camion de Clothilde. Edwige effectue des manœuvres complexes, réservées aux conducteurs aguerris, pour charger sa benne. Mylène affronte un problème d'adhérence sur un chantier. Clémence s'arrête pour la nuit avant de voyager en Belgique...