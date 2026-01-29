Les reines de la route S6 E5

Chargement

Marie résout des problèmes de moteur avec l'aide d'un collègue. Elle décharge ensuite tous ses troncs d'arbres. Clothilde revient en France sous une neige abondante. Elle arrive à temps pour ses 1 an de relation avec son petit ami. Edwige termine sa tournée par une manœuvre périlleuse au-dessus du vide. Cindy traverse le tunnel du Mont Blanc vers l'Italie. Elle livre ses pommes de terre au client. Mylène livre un chantier avec un dénivelé compliqué. Honorine roule sur des routes cabossées. Clémence décharge de la paille dans une ferme.